Gazze'de bir milyonu aşkın çocuk açlıkla mücadele ediyor

Gazze'deki hükümet, bölgedeki yıkıcı açlık krizini aktardı. Yetkililer, 1 milyondan fazla çocuğun doğrudan yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve bunların 3 bin 500'ünün ise gıda ve aşı eksikliği nedeniyle ölüme daha yakın olduğunu belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki derinleşen açlık krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sevabite, Gazze Şeridi'nin ve özellikle Kuzey Gazze ve Gazze kent merkezinin hızla açlığa doğru gittiğini, bu iki kentte yaşayan 700 bin Filistinlinin her gün açlıkla mücadele ettiğini kaydetti.

Açlık krizinin gün geçtikçe daha da büyüdüğünü ve insanların hayatını doğrudan tehdit etmeye başladığını söyleyen Sevabite, "Bir milyonu aşkın çocuk doğrudan yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya, bu çocuklardan 3 bin 500'ü yetersiz beslenme, takviye gıda ve aşı sıkıntısı nedeniyle artık ölüme daha yakın." dedi.

Sevabite, özellikle Kuzey Gazze ve Gazze kent merkezinde açlığa doğru hızlı bir gidiş olduğunu ve insani durumun tehlikeli bir şekilde kötüleştiğini dile getirdi.

REFAT SINIR KAPISI'NIN HİZMET DIŞI KALMASI

Refah Sınır Kapısı'nın yakılıp yıkılarak hizmet dışı kaldığını aktaran Sevabite, "İsrail ordusu 49 gündür Refah Sınır Kapısı'nı işgal altında tutuyor. İsrail, Mısır ile Filistin'i birbirine bağlayan bu kapıyı işgal ederek uluslararası hukuka karşı suç işliyor. Refah Sınır Kapısı'nın yakılması, İsrail'in soykırım niyetinin açık göstergesidir. İsrail, bu suçla birlikte 25 bin hasta ve yaralıyı bölge dışında tedavi imkanından mahrum etti." diye konuştu.

Sevabite, İsrail'in, Kerem Ebu Salim ve Refah sınır kapılarını kapatarak 15 binden fazla yardım tırının Gazze'ye girmesine engel olduğunu, bu tırların girişinin engellenmesinin ise Gazze halkının ölüm fermanının imzalanması anlamına geldiğini vurguladı.

Filistinli yetkili, uluslararası toplum ve uluslararası kuruluşlardan İsrail ile ABD'ye Gazze'deki soykırımı durdurmaları için baskı uygulamalarını istedi.