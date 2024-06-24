Rusya'dan Ukrayna'ya 'intikam' saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya, Dağıstan'da 20 kişinin hayatını kaybettiği bir sinegog, iki kilise ve polis noktasına düzenlenen eş zamanlı saldırılardan Ukrayna'yı sorumlu tutmasının ardından Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde füzelerle saldırdı.

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Rusya'dan Ukrayna'ya 'intikam' saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde 20 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına sebep olan saldırılardan Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu.

Rusya, bir sinegog, iki kilise ve polis noktasına düzenlenen silahlı saldırıların ardından Ukrayna'yı füzelerle hedef aldı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine "İskender-M" füzeleriyle düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun, Donetsk bölgesinin Pokrovsk kentine "İskender-M" füzeleriyle çifte saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Rus birliklerin aynı yeri yarım saat arayla iki kere vurduğuna dikkat çekilerek, saldırı sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 40 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İlk saldırının hemen ardından saldırı yerine gelen 3 polisin de ikinci saldırıda yaralandığı aktarılan açıklamada, en az 18 evin de hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, olay yerinde tüm acil servislerin hizmet verdiği ifade edildi.

Rusya’da sinagog ve kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı varRusya’da sinagog ve kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı varDünya

Kaynak: AA

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