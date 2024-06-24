AB, İsrail'in niyetini açıkladı: 'Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etmek'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde olduğunu söyledi.

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AB, İsrail'in niyetini açıkladı: 'Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etmek'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lüksemburg'da Gazze'deki durumu ele almak üzere bir araya gelen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Borell, "İnsani yardımların Gazze'ye girebilmesi için elbette baskılarımızı sürdürmemiz gerekiyor ancak ateşkes olmadan bu gerçekleşmeyecek. Bölgedeki yayılma riski de ciddi endişe kaynağı. İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmayı önlemek için özellikle ABD ve Fransa'nın aktif arabuluculuk çabalarını destekliyoruz." dedi.

AB, İsrail'in niyetini açıkladı: 'Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etmek' - Resim : 1

'İSRAİL'İN NİYETİ BATI ŞERİA'YI YAVAŞ YAVAŞ İLHAK ETME'

Savaşın daha da uzun sürmesini bekleyip beklemediği sorusuna ise Borell, "Öyle görünüyor. Ne yazık ki bu Gazze'deki Filistinlilerin hayatta kalıp kalmayacağını test edecek bir savaş. Batı Şeria'da neler olduğuna bakın. Orada da Uluslararası hukuk bir kez daha sınanacak. Batı Şeria'nın yavaş yavaş ilhak edilmesi konusunda net bir irade var gibi görünüyor. Bu kesinlikle barış getirmeyecek." dedi.

Kaynak: AA

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