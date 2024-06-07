Gazze'de ateşkes düğümü! Katar teklif üzerinde duruyor dedi; Hamas "Ortada bir teklif yok" dedi

Katar, Hamas'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın, üç aşamalı ateşkes anlaşmasına ilişkin son öncerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirirken Hamas’tan başka bir açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail ve Hamas arasında 3 aşamadan oluşan ateşkes teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ortada bir teklif yok, bunlar sadece Biden'ın bir konuşmasında söylediği sözler” dedi.

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Gazze'de ateşkes düğümü! Katar teklif üzerinde duruyor dedi; Hamas "Ortada bir teklif yok" dedi

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail ve Hamas arasında 3 aşamadan oluşan ateşkes teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamdan, Biden'ın Gazze'de ateşkes önerisinin "sadece lafta" kaldığını ateşkesle ilgili herhangi bir yazılı taahhüt almadıklarını söyledi.
Hamdan, "Ortada bir teklif yok, bunlar sadece Biden'ın bir konuşmasında söylediği sözler. ABD’liler şu ana kadar Biden'ın konuşmasında söylediklerini taahhüt eden yazılı bir şey sunmadılar" ifadelerini kullanarak, Biden’ın Hamas’ın geçtiğimiz ay kabul ettiği ancak İsrail tarafından kabul edilmeyen ateşkes anlaşmasını örtbas etmeye çalıştığını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar resmi haber ajansı QNA'ya konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ensari, "Arabulucular, İsrail işgaliyle ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin son öneriye Hamas'tan henüz bir yanıt almadı." sözlerine yer vererek, Hamas'ın teklifi hâlâ incelemekte olduğunu belirtti.

Katar'ın Mısır ve ABD ile ortak arabuluculuk çabalarının devam ettiğini ifade eden Ensari, "Özellikle mevcut müzakere durumunun hassasiyeti göz önüne alındığında, medyadaki yanlış haberlere kulak asmamak ve resmi kaynaklar dışında güvenilir olmayan medya haberlerini dikkate almamak gerekir." dedi.

BIDEN'IN DUYURDUĞU ATEŞKES ÖNERİSİ

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada yeni bir ateşkes teklifi duyurmuş, teklifin "kalıcı bir ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için bir yol haritası" olduğunu söylemişti. Biden, 3 aşamadan oluşan teklifin ilk aşamasının 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesini ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünü serbest bırakmasını öngördüğünü ifade etmişti. Planın 2. aşamasında İsrailli askerler de dahil yaşayan tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekileceğini kaydeden Biden, son aşamada ise Gazze için geniş kapsamlı yeniden inşa planı başlatılacağını belirtmişti.

NETANYAHU SAVAŞA DEVAM EDECEKLERİNİ DUYURMUŞTU

Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

HAMAS OLUMLU BAKTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir takasıyla" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve esir takasını esas alan her türlü anlaşmaya olumlu ve ciddi yaklaşacaklarını belirtmişti.

Kaynak: AA

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