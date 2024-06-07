Lisenin önüne asılan ilan polisi harekete geçirdi: "Zayıf ve kısa boylu bir kız öğrenci arıyorum"

Yunanistan'ın Rodos adasında bir lisenin önüne İngilizce asılan ilan velileri ayağa kaldırdı. Polis harekete geçti.

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Lisenin önüne asılan ilan polisi harekete geçirdi: "Zayıf ve kısa boylu bir kız öğrenci arıyorum"

Yunanistan'ın Rodos adasındaki bir lisenin önüne asılan İngilizce ilan ülkeyi ayağa kaldırdı.

Rodos'taki bir lisenin önüne İngilizce ilan yazan kişinin adada yaşayan bir Norveçli olduğu belirtildi. İlanı fark eden veliler hemen yetkililere haber verirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmi açıklanmayan Norveçli, ilanda "Bana 2 saatlik yürüyüşümde eşlik edecek zayıf ve kısa boylu bir kız öğrenci arıyorum. Bikini ve şort giymeli ve sigara içmemeli. 15 euro vereceğim, benimle tavernanın önünde Perşembe günü 13.00'te buluşun" yazılıydı.

Rodos genelinde yapılan aramaların ardından polis memurları, reşit olmayanları cinsel eylemlerde bulunmak amacıyla azmettirmekten hakkında dava açılan Norveçlinin yerini tespit etti.

Norveçlinin, aleyhindeki hükümlerin öngördüğü prosedürü takip etmek üzere bugün savcılığa getirilmesi bekleniyor.

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