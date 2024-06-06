Trump'tan skandal açıklama: 'İsrail kazanmalı ve işi bitirmeli'

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları "unuttuğunu" ve İsrail lobisinin de Demokratlar nedeniyle eski gücünü kaybettiğini iddia etti.

Trump, "İsrail (Gazze'de) bu işi bitirmeli, bu işi hızlıca ve güçlü şekilde bitirmeli ve yeniden hayata dönmeli çünkü çok uzun zaman sürdü. Onlar kazanmalı ve işi bitirmeli" dedi.

Eski başkan, Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer'i de "Filistinli gibi davrandığı" için eleştirdi.

Öte yandan Trump, İsrail lobisinin 15 yıl önce Washington'daki en etkili lobi olduğunu ancak bugün bazı Demokrat isimler nedeniyle eski gücünü kaybettiğini savundu. Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğine dikkat çeken Schumer'in açıklamasına da tepki gösteren Trump, bu durumun İsrail için "tehlikeli" olduğunu söyledi.

Kaynak: AA