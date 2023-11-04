Gazze ateş altında: Ölü ve kayıp sayısı giderek artıyor

Filistin-İsrail arasında yaşanan savaşta 29. güne girildi.

Geçtiğimiz günlerde kara harekatını başlatan İsrail, hava harekatıyla da birlikte Gazze şeridindeki sivil noktaları bombalıyor.

Daha önce okul, kilise ve hastane bombalayan İsrail, geçtiğimiz gün ambulans konvoyunu bombalamıştı.

İsrail'in saldırılarında can kayıpları artarken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 261 artarak 9 bin 488'e yükseldiğini, ölenlerin 3 bin 900'ünün çocuk, 2 bin 500'ün kadın olduğunu duyurdu.

Bakanlık ayrıca enkaz altında 1250'si çocuk olmak üzere, 2 bin 200 kişi bulunduğu yönünde kayıp ihbarı aldıklarını duyurdu.

Kaynak: AA