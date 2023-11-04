Tunus Cumhurbaşkanı: İsraille normalleşme Filistin halkına ihanet olur

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "Benim lügatimde İsrail ile normalleşme yok. Bu, Filistin halkına karşı ihanet olur" ifadelerini kullandı.

Tunus Cumhurbaşkanı: İsraille normalleşme Filistin halkına ihanet olur

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, parlamentoda görüşülen ve İsrail ile normalleşmeyi 'suç' sayan yasa tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Said, "Benim lügatimde İsrail ile normalleşme yok. Bu, Filistin halkına karşı ihanet olur" dedi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İsrail ile normalleşmeye karşı olduğunu, ülkesinin bu konudaki tutumunun da sabit olduğunu söyledi.

Said, Tunus resmi televizyon kanalında halka sesleniş konuşması yaptı.

Tunus Halk Meclisi'nde dün (3 Kasım) görüşülen İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasaya ilişkin değerlendirmede bulunan Said, "Benim lügatimde (İsrail ile) normalleşme yok. Tunus’un normalleşmeye karşı tutumu sabittir. Parlamentoda görüşülen normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısı konusundaki tutumumuz değişmedi. Değiştiği takdirde bu, Filistin halkına karşı ihanet olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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