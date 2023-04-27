Gazetecilerin soracağı soruların Joe Biden'a önceden verildiği ortaya çıktı, ABD karıştı

2024'teki Başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, ifşa oldu. Biden’a basın toplantısı öncesinde gazetecilerin soracağı soruların önceden verildiği ortaya çıktı.

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Gazetecilerin soracağı soruların Joe Biden'a önceden verildiği ortaya çıktı, ABD karıştı

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün katıldığı basın toplantısı sırasında çekilen fotoğraflar, ülkede büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi. Biden, 80 yaşında olmasına rağmen 2024 seçimlerine aday olacağını resmi olarak duyurmuştu.

Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ü geçtiğimiz gün Beyaz Saray'da ağırladı. İki liderin düzenlediği ortak basın toplantısında Biden'ın elinde tuttuğu notlar, detaylı bir şekilde incelenerek tartışma konusu oldu.

Reuters muhabirleri, Biden'ın elindeki notların detaylı fotoğraflarını çekerek inceledi ve notlarda kendisine yöneltilecek sorular, soruları soracak gazetecilerin isimleri, çalıştığı kurum ve fotoğraflarının yer aldığını tespit etti.

Biden'ın elindeki kağıtlarda ilk soruyu Los Angeles Times muhabiri Courtney Subramanian'ın soracağı ve soruların detaylarının yer aldığı belirtiliyordu. Bu durum, Biden'ın önceden hazırlık yaparak basın toplantısına katıldığı ve hatta soru soracak gazetecilerin isimlerinin bile yazılı olduğu şeklinde yorumlandı.

Biden daha önce de benzer kopya kağıtları kullanarak basın toplantılarına katılmış ve bu durum Cumhuriyetçilerin tepkisini çekmişti. Bu nedenle, bazıları Biden'ın akıl sağlığının iyi olmadığını iddia etmişti. Geçtiğimiz yıl da Biden'ın elindeki bir notta, "SİZ, Roosevelt Odası'na gireceksiniz, katılımcılara merhaba dedikten sonra SİZ, SİZE AYRILAN YERE oturacaksınız" şeklinde bir yazı yer almıştı.

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