Gazetecilere 'Hayvan Gibi Davranmayın' Demişti... ABD Büyükelçisi Barrack'tan Olay Çıkış! 'Üç Harfliler Benden Nefret Ediyor'

Geçtiğimiz günlerde Lübnan'daki basın toplantısında kürsüye çıkarken gazetecilere, "Toplantı hayvansı bir kaosa dönüşmeye başlarsa, çekip gideriz… medeni olun" diyerek tepki toplayan ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sözlerine açıklık getirmeye çalıştı. Bu ifadeyi "aşağılayıcı bir şekilde" kullanmak istemediğini söyleyen Barrack, sözlerinin "uygunsuz" olduğunu ise kabul etti.

Tom Barrack, "Hayvani ifadesini aşağılayıcı bir anlamda kullanmadım, sadece 'sakinleşebilir miyiz, biraz hoşgörü ve nezaket gösterebilir miyiz, medeni olalım' demek istedim. Ancak medyanın sadece işini yaptığı bir anda böyle bir ifade kullanmak uygunsuzdu" dedi.

'ÜÇ HARFLİLERDEN UZAK DURUYORUM'

Barrack, son olarak Lübnan asıllı Avustralyalı içerik üreticisi Mario Nawfal'a yaptığı açıklamada da dikkat çeken bir ifade kullandı. Suriye ve Suriye'nin geleceği hakkında "Herkesin aklındaki ilk soru şu: Bir Sünni, radikal bir Nusra savaşçısı bölgenin kilit ülkelerinden birinin başına geçiyor. Ona güveniyor musunuz? Ona inanıyor musunuz?" diyen Barrack, "Kısa cevap: Evet güveniyorum, inanıyorum" diye devam etti.

Suriye'deki terör örgütleriyle ilgili konuşan büyükelçi, Suriye'de PKK ve YPG'ni olduğunu ifade ederek, "Şu anda üç harfli bu grupların hepsi benden nefret ediyor. Dolayısıyla onlardan uzak duruyorum" diye konuştu.

