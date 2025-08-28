İsrail Yine Yemen'i Vurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu’da kanlı saldırılarına hız kesmeden devam eden İsrail, bir kez daha Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonu, İsrail ordusunun Husilerin kontrolündeki Sana'ya 10'dan fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

İsrail ordusunun Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin konuşması sırasında saldırı düzenlediğini aktarılırken, başkentin birçok bölgesinde patlamalar meydana geldiği öğrenildi.

İsrail ordusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sana'da Husilere ait bir askeri hedefin vurulduğunu bildirdi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yemen'e hava saldırılarını ordu komuta merkezinden takip etti.

KATZ’DAN ŞOKE EDEN TEHDİTLER

Yemen'deki İran destekli Husileri pek çok defa uyardıklarını ileri süren Katz, "İsrail'e elini kaldıran herkesin eli kesilecektir." tehdidinde bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN ise ordunun Sana'ya düzenlediği saldırıda "Husilerin önde gelen isimlerinin hedeflendiğini" aktardı.

İsrail ordu radyosu da Sana'ya hava saldırılarının Husilerin üst düzey askeri ve siyasi isimlerinin toplantı yapacağı yönündeki istihbarat sonrası gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ordu radyosu, Husilerin üst düzey askeri ve siyasi yetkililerinin toplantı sırasında hedef alındığını, söz konusu toplantıya Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin ise katılmadığını öne sürdü.

Yemen'deki saldırıya ilişkin henüz can kaybı veya yaralanma bilgisi ise paylaşılmadı.

Kaynak: AA