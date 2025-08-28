İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! Öğretmenleri Darp Ettiler

Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde okullara baskın düzenlediğini açıkladı. Baskında öğretmenlerin darp edildiği belirtildi.

Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki El-Halil kentinde okullara baskın düzenlediğini ve öğretmenleri darp ettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, El-Halil’de 6 okula baskın düzenledi. Alıkoyduğu çok sayıda öğretmene saldırdı" denildi.

Açıklamada bu uygulamaların uluslararası ve insani hukuk kurallarının açık ihlali ve özellikle de eğitim hakkını koruyan sözleşmelere aykırı olduğu, İsrail'in eğitim kurumlarını hedef alma ve öğrenci ile öğretmenleri korkutma politikasının devamı niteliği taşıdığı bildirildi.

'HESAP VERMEYE ZORLAMA' ÇAĞRISI

Bakanlık, tüm uluslararası ve yerel, insan hakları ve insani kuruluşlara bu ihlalleri acilen durdurma, okullar, öğrenciler ve öğretmenlere koruma sağlama ve işgal güçlerini Filistin eğitimine karşı işlediği suçlardan dolayı hesap vermeye zorlama çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 1016 Filistinli öldürüldü, 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'ü aşkın kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

