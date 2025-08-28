Dünyanın Konuştuğu Ukraynalı Asker: Boğazı Kesilerek Toplu Mezara Gömüldü! İnanılmaz Kurtuluş

Donetsk’te esir alınan Ukraynalı asker Vladislav, boğazı kesildikten sonra diri diri gömüldü. Tırnaklarıyla toprağı kazarak mezardan çıkan asker, 5 gün sürünerek Ukrayna birliklerine ulaştı. Kritik yaralarına rağmen hayatta kalan Vladislav, iyileştikten sonra yeniden cepheye dönmek istiyor.

Donetsk bölgesinde esir düşen Ukrayna Ulusal Muhafız askeri Vladislav, Rus güçlerinin ağır işkencelerine maruz kaldıktan sonra diri diri gömüldü. Boğazında derin bir kesik bulunan 33 yaşındaki asker, gömüldüğü toplu mezardan tırnaklarıyla toprağı kazarak kurtulmayı başardı.

ÖLÜ ZANNEDİLEREK TOPLU MEZARA ATILDI

Pokrovsk cephesinde görevli Vladislav’ın ifadesine göre, kendisinden önce yakalanan Ukraynalı askerler korkunç işkenceler gördü. Esirler arasında gözleri oyulan, dudakları ve kulakları kesilen askerler bulunuyordu. Vladislav’ın boğazı kesildikten sonra ölü sanılarak 7 silah arkadaşıyla birlikte toplu mezara atıldığı belirtildi.

Eşi Victoria’nın aktardığına göre, asker elleri bağlı haldeyken mezardaki kırık cam şişesiyle ipleri kesmeyi başardı. Yaralarını kendi imkânlarıyla saran Vladislav, boğazına bez parçası bağlayarak kanamayı durdurdu. Ardından toprak altından çıkarak sürünerek Ukrayna mevzilerine doğru ilerledi.

5 GÜN BOYUNCA SÜRÜNDÜ

Ağustos ayı başında yakalanan Vladislav, hayatta kalabilmek için 5 gün boyunca sürünmek zorunda kaldı. Ağır yaralı halde Ukrayna birliklerine ulaşmayı başaran asker, 17 Ağustos’ta Dnipropetrovsk’taki bir hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, aşırı kan kaybı nedeniyle durumunun kritik olduğunu açıkladı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

Hastane müdürü Serhiy, Vladislav’ın yaşam direncine dikkat çekerek, “Boğazınız kesildiğinde yaşama şansı çok düşüktür. Onu farklı kılan şey, iyileşeceğine olan inancıydı” dedi. Askerin yeniden nefes alabilmesi için rekonstrüktif tedaviye alındığı ve yoğun bakım sürecinin devam ettiği belirtildi.

Kardeşi Yevhen ise Vladislav’ın iyileştikten sonra yeniden cepheye dönmek istediğini açıkladı. Ailesi, bu kararına destek verdiklerini söyledi. İnsan hakları kuruluşları ise bu olayın, Rus güçlerinin savaş esirlerine yönelik işkencelerinin sistematik hale geldiğini ortaya koyduğunu vurguladı.

