Minneapolis’de Kanlı Sabah: Katolik Okulda Çocukları Vuran Saldırganın Karanlık Nefreti… Mermi Şarjörlerinden ‘Trump’ı Öldürün’ Mesajı

Minneapolis’te Katolik bir okul ve kiliseyi hedef alan silahlı saldırıda iki çocuk yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Fail Robin Westman’ın geride bıraktığı videolar ve belgeler Katolik karşıtı, antisemitik ve ırkçı nefret mesajlarıyla dolu. Saldırı, FBI tarafından nefret suçu ve yurtiçi terör eylemi olarak soruşturuluyor. Saldırganın kilise ile geçmişte güçlü bağları olduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Minneapolis’de Kanlı Sabah: Katolik Okulda Çocukları Vuran Saldırganın Karanlık Nefreti… Mermi Şarjörlerinden ‘Trump’ı Öldürün’ Mesajı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin Minneapolis kentinde bir okul ve kiliseden oluşan tesiste gerçekleşen silahlı saldırıda iki çocuk hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. Olayın faili olan 23 yaşındaki saldırganın geride bıraktığı belgeler ve videolar ise derinlemesine inceleniyor.

NEFRET DOLU MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Failin bıraktığı metinlerde ve videolarda Katolik karşıtı, Yahudi ve diğer azınlıklara yönelik antisemitik, ırkçı ve nefret dolu ifadeler dikkat çekti. Saldırganın, Annunciation Church and School adlı Katolik okulun eski öğrencisi Robin Westman olduğu tespit edildi.

Minneapolis’de Kanlı Sabah: Katolik Okulda Çocukları Vuran Saldırganın Karanlık Nefreti… Mermi Şarjörlerinden ‘Trump’ı Öldürün’ Mesajı - Resim : 1

ŞARJÖRLERDE ŞOKE EDEN YAZILAR

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, saldırganın kullandığı mermi şarjörlerinde “Çocuklar için”, “Tanrınız nerede?” ve “Donald Trump'ı öldürün” gibi sloganların yer aldığını açıkladı.

YOUTUBE VİDEOLARINDA ÇIKAN DETAY

Saldırıdan önce YouTube’a yüklenen iki video, FBI talimatıyla hızla kaldırıldı. Videolarda, el yazısıyla hazırlanmış bir günlük, kilisenin iç planı ve yasal olarak edinilmiş üç farklı silahın yer aldığı bir silah deposu gösteriliyordu. Bu silahlar arasında tüfek, karabina ve tabanca bulunuyor.

Minneapolis’de Kanlı Sabah: Katolik Okulda Çocukları Vuran Saldırganın Karanlık Nefreti… Mermi Şarjörlerinden ‘Trump’ı Öldürün’ Mesajı - Resim : 2

İKİ DİLDE YAZILMIŞ NEFRET SLOGANLARI

Silahlar üzerinde İngilizce ve Rusça dillerinde siyasi içerikli ve nefret dolu sloganlar vardı. Failin yayınlamaya zamanladığı videolarda, 2024 yılında Wisconsin’de Katolik bir okulda üç öğrenciyi öldüren Natalie Rapnow ile Norveç’teki katliamcı Anders Breivik’e atıflar yer alıyordu.

Anti-Defamation League’in analizine göre, Westman’ın notları sadece Katolik karşıtlığı değil, aynı zamanda Yahudilere, Afro-Amerikalılara, Müslümanlara ve Latin kökenlilere yönelik ağır ırkçı ifadeler içeriyor.

Minneapolis’de Kanlı Sabah: Katolik Okulda Çocukları Vuran Saldırganın Karanlık Nefreti… Mermi Şarjörlerinden ‘Trump’ı Öldürün’ Mesajı - Resim : 3

SALDIRI AYİN SIRASINDA GERÇEKLEŞTİ

Katliam, okulun ilk haftasında, yerel saatle sabah 8.30’da öğrencilerin ayine katıldığı sırada gerçekleşti. Saldırgan, kilisenin pencerelerinden ateş ederek çocuklar ve ailelerin bulunduğu sıraları hedef aldı. 8 ve 10 yaşındaki iki çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi, 14 çocuk yaralandı; yaralılardan ikisinin durumu kritik. Ayrıca üç yaşlı cemaat üyesi de vuruldu.

GERİDE KALAN BELGELER YETERSİZ

FBI Direktörü Kas Patel, saldırıyı “yurtiçi terörizm ve Katoliklere yönelik nefret suçu” olarak değerlendirdi. Saldırganın videoları, günlüğü ve dijital izleri kapsamlı şekilde araştırılıyor. Ancak uzmanlar, geride kalan yazılı belgelerin benzer saldırıları önlemeye yetmediğini belirtiyor.

Minneapolis’de Kanlı Sabah: Katolik Okulda Çocukları Vuran Saldırganın Karanlık Nefreti… Mermi Şarjörlerinden ‘Trump’ı Öldürün’ Mesajı - Resim : 4

FAİL ROBİN WESTMAN KİMDİR?

ABC News’in ulaştığı bilgilere göre Westman, 17 Haziran 2002 doğumlu bir kadın. 2020’de Minnesota mahkemesi, “kendini kadın olarak tanımlaması” gerekçesiyle isim değişikliği başvurusunu onayladı. Daha önce Robert Westman olan ismi Robin Westman olarak değiştirildi. Polis, Westman’ın tek şüpheli olduğunu ve bilinen ciddi bir suç geçmişinin bulunmadığını açıkladı.

ÇARPICI KİLİSE BAĞANTISI

Westman’ın annesi Mary Grace Westman, saldırının yaşandığı kilisede uzun yıllar görev yaptı. Kilise belgelerine göre Westman da kilisede yıllarca çeşitli görevlerde bulundu; cemaat sekreteri ve idari asistan olarak çalıştı. 2021’de emekli olduğu bildirildi.

ABD'den Vizelerle İlgili Yeni Karar: Önce Zam, Şimdi Süre Sınırlaması...ABD'den Vizelerle İlgili Yeni Karar: Önce Zam, Şimdi Süre Sınırlaması...Dünya
Trump Duyurdu... 'İdam Talep Edeceğiz'Trump Duyurdu... 'İdam Talep Edeceğiz'Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Taciz İfşalarıyla Gündemdeydi: Komedyen Kaan Sezyum’dan İlk Açıklama Geldi: İddiaları Kabul Etti Ünlü Komedyenden 'Taciz' Özrü
ABD'den Vizelerle İlgili Yeni Karar: Önce Zam, Şimdi Süre Sınırlaması... ABD'den Vizelerle İlgili Yeni Karar
Roma Masadan Kalktı Beşiktaş’a Müjdeli Haber Geldi! 130 Milyon Euroluk Gol Makinesi Hayırlı Uğurlu Olsun 130 Milyon Euroluk Gol Makinesi Yolda
Rusya Gece Boyunca Kiev’i Vurdu! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var Rusya Gece Boyunca Kiev’i Vurdu! Çok Sayıda Ölü
ÇOK OKUNANLAR
Kader Anı Geldi Çattı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri
İfşalar Peş Peşe... Melek Mosso İlk Kez Açıkladı: Çocukluğumdan Beri Üç Kez Tacize Uğradım Bir İtiraf Da Ünlü Şarkıcıdan Geldi
Mide Fıtığı Ameliyatı Sonu Oldu, Ailesinden Suç Duyurusu: 'Basit Bir Ameliyata Gitti, Cenazesi Geldi' Mide Fıtığı Ameliyatı Sonu Oldu
Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia! Meral Akşener, Mansur Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce... Akşener, Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e Yanıt: 'Önünde İki Seçenek Var...' Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e Yanıt: 'Önünde İki Seçenek Var...'