Minneapolis’de Kanlı Sabah: Katolik Okulda Çocukları Vuran Saldırganın Karanlık Nefreti… Mermi Şarjörlerinden ‘Trump’ı Öldürün’ Mesajı

ABD'nin Minneapolis kentinde bir okul ve kiliseden oluşan tesiste gerçekleşen silahlı saldırıda iki çocuk hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. Olayın faili olan 23 yaşındaki saldırganın geride bıraktığı belgeler ve videolar ise derinlemesine inceleniyor.

NEFRET DOLU MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Failin bıraktığı metinlerde ve videolarda Katolik karşıtı, Yahudi ve diğer azınlıklara yönelik antisemitik, ırkçı ve nefret dolu ifadeler dikkat çekti. Saldırganın, Annunciation Church and School adlı Katolik okulun eski öğrencisi Robin Westman olduğu tespit edildi.

ŞARJÖRLERDE ŞOKE EDEN YAZILAR

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, saldırganın kullandığı mermi şarjörlerinde “Çocuklar için”, “Tanrınız nerede?” ve “Donald Trump'ı öldürün” gibi sloganların yer aldığını açıkladı.

YOUTUBE VİDEOLARINDA ÇIKAN DETAY

Saldırıdan önce YouTube’a yüklenen iki video, FBI talimatıyla hızla kaldırıldı. Videolarda, el yazısıyla hazırlanmış bir günlük, kilisenin iç planı ve yasal olarak edinilmiş üç farklı silahın yer aldığı bir silah deposu gösteriliyordu. Bu silahlar arasında tüfek, karabina ve tabanca bulunuyor.

İKİ DİLDE YAZILMIŞ NEFRET SLOGANLARI

Silahlar üzerinde İngilizce ve Rusça dillerinde siyasi içerikli ve nefret dolu sloganlar vardı. Failin yayınlamaya zamanladığı videolarda, 2024 yılında Wisconsin’de Katolik bir okulda üç öğrenciyi öldüren Natalie Rapnow ile Norveç’teki katliamcı Anders Breivik’e atıflar yer alıyordu.

Anti-Defamation League’in analizine göre, Westman’ın notları sadece Katolik karşıtlığı değil, aynı zamanda Yahudilere, Afro-Amerikalılara, Müslümanlara ve Latin kökenlilere yönelik ağır ırkçı ifadeler içeriyor.

SALDIRI AYİN SIRASINDA GERÇEKLEŞTİ

Katliam, okulun ilk haftasında, yerel saatle sabah 8.30’da öğrencilerin ayine katıldığı sırada gerçekleşti. Saldırgan, kilisenin pencerelerinden ateş ederek çocuklar ve ailelerin bulunduğu sıraları hedef aldı. 8 ve 10 yaşındaki iki çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi, 14 çocuk yaralandı; yaralılardan ikisinin durumu kritik. Ayrıca üç yaşlı cemaat üyesi de vuruldu.

GERİDE KALAN BELGELER YETERSİZ

FBI Direktörü Kas Patel, saldırıyı “yurtiçi terörizm ve Katoliklere yönelik nefret suçu” olarak değerlendirdi. Saldırganın videoları, günlüğü ve dijital izleri kapsamlı şekilde araştırılıyor. Ancak uzmanlar, geride kalan yazılı belgelerin benzer saldırıları önlemeye yetmediğini belirtiyor.

FAİL ROBİN WESTMAN KİMDİR?

ABC News’in ulaştığı bilgilere göre Westman, 17 Haziran 2002 doğumlu bir kadın. 2020’de Minnesota mahkemesi, “kendini kadın olarak tanımlaması” gerekçesiyle isim değişikliği başvurusunu onayladı. Daha önce Robert Westman olan ismi Robin Westman olarak değiştirildi. Polis, Westman’ın tek şüpheli olduğunu ve bilinen ciddi bir suç geçmişinin bulunmadığını açıkladı.

ÇARPICI KİLİSE BAĞANTISI

Westman’ın annesi Mary Grace Westman, saldırının yaşandığı kilisede uzun yıllar görev yaptı. Kilise belgelerine göre Westman da kilisede yıllarca çeşitli görevlerde bulundu; cemaat sekreteri ve idari asistan olarak çalıştı. 2021’de emekli olduğu bildirildi.

