Gaemi Tayfunu’nda Can Kaybı 30’a Yükseldi
Çin’de geçen hafta etkili olan Gaemi Tayfunu’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi. Çinli yetkililer, 35 kişiden hala haber alınamadığını bildirdi.
Çin’de geçen hafta etkili olan Gaemi Tayfunu’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi.
Çin’in güneyinde geçtiğimiz hafta etkili olan Gaemi Tayfununda bilanço artıyor. Ülkenin Hunan eyaletinde tayfunun beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 30’a yükseldiği açıklandı. Çinli yetkililer, 35 kişiden hala haber alınamadığını bildirdi.
Ülkede 90 bin kişiyi etkileyen Gaemi Tayfunu’nda bin 400 evde hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA