Çin'de 'Aşırı Hava Koşulları' Etkili Olacak: Uyarı Geldi

Çin'de ağustos ayı boyunca 'aşırı hava koşulları'nın etkili olacağı belirtildi. Çin'de bazı bölgeler için aşırı yağış bazıları için de kuraklık gibi aşırı hava koşullarının ağustos boyunca etkili olabileceği uyarısı yapıldı.

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Çin'de 'Aşırı Hava Koşulları' Etkili Olacak: Uyarı Geldi

Xinhua ajansının haberine göre, Ulusal İklim Merkezi yetkililerinden Cia Şiaolong, ülkenin birçok bölgesinde ağustos boyunca etkili olacak hava durumu tahminlerine ilişkin açıklama yaptı.

Cia, geçen yıla kıyasla bu yıl ağustosta daha çok yağış beklendiğini belirterek, 2 ya da 3 tayfunun ülkeyi vurabileceği uyarısında bulundu.

Çin'in birçok bölgesinde hava sıcaklığının normalin üstünde seyredebileceğini ifade eden Cia, bu nedenle kuraklık yaşanabileceğini kaydetti.

Öte yandan, devlet televizyonu CCTV'nin haberinde temmuz ayının, ülkenin yakın tarihte yaşadığı en sıcak ay olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Hunan eyaletinde etkili olan Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi kaybolmuştu.

Kaynak: AA

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