Gine'de Anayasa Referandumu: Cumhurbaşkanının Görev Süresi Azalacak

Gine'de cumhurbaşkanının görev süresini kısıtlayacak anayasa taslağı Ulusal Geçiş Konseyine sunuldu. Taslak yıl sonundan önce referandumla oylanacak.

Gine'de Anayasa Referandumu: Cumhurbaşkanının Görev Süresi Azalacak

Gine'deki askeri hükümette parlamento görevi yapan Ulusal Geçiş Konseyine sunulan anayasa taslağına göre cumhurbaşkanı, 5'er yıllığına en fazla iki dönem üst üste görev alabilecek.

Taslakta cumhurbaşkanı seçiminde sponsorluk sisteminin getirilmesi, cumhurbaşkanı seçilme yaşının en az 35, en fazla 80 olması ile Ulusal Meclis ve Senatodan oluşan iki kanatlı parlamentonun kurulması yer alıyor.

Taslaktaki yaş kısıtlaması nedeniyle 86 yaşındaki devrik lider Alpha Conde'ye de adaylık yolu kapanmış olacak.

Yeni anayasa metninde mevcut geçiş hükümeti üyelerinin bir sonraki seçimde aday olmasını engelleyen bir madde bulunmuyor.

Buna göre, 2021 Eylül'de darbeyle başa gelen mevcut geçiş hükümeti Cumhurbaşkanı Doumbouya, isterse cumhurbaşkanı adayı olabilecek.

Taslağın yıl sonundan önce referandumla oylanması hedefleniyor.

ANAYASAYI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Gine'nin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi Aralık 2020'de sona eren Conde'nin üçüncü dönemde de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu, 22 Mart 2020'deki genel seçimle yapılmıştı.

Conde'nin 3'üncü dönem adaylığına şiddetle karşı çıkan birçok muhalif parti ve hareket hem seçimi hem de referandumu boykot etmiş, akabinde aylarca sokak eylemleri düzenlemişti.

Conde, bütün tartışmalara rağmen 18 Ekim 2020'de 3'üncü dönemine seçilmiş, yaklaşık bir yıl sonra 5 Eylül 2021'de Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Mamady Doumbouya tarafından devrilmişti.

Doumbouya, 1 Ekim 2021'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

Kaynak: AA

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