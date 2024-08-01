Hindistan'daki Heyelan Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor: Ölü Sayısı 256 Oldu

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaleti Sağlık Bakanı Veena George, ülkedeki şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen toprak kaymalarında kaybolan 220'den fazla kişi için kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

George, toprak kaymalarının yol açtığı afette ölü sayısının 256'ya yükseldiğini, en az 200 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

1100'DEN FAZLA ARAMA KURTARMA PERSONELİ ÇALIŞIYOR

Heyelanlarda 1100'den fazla arama kurtarma personelinin görev aldığı açıklandı. Yetkililer, Kerala'nın şimdiye kadarki en büyük doğal afetlerden biriyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Felaketten etkilenen bölgedeki bir köprünün yıkılmasının ardından Hindistan ordusu geçici köprü yapımına başlarken eyalette 1500 askerin konuşlandırıldığı açıklandı.

Eyalette afetten etkilenen 8 bin 300'den fazla kişinin 82 yardım kampına tahliye edildiği ve hükümetin bu kamplara yiyecek ve temel ihtiyaç malzemeleri yardımında bulunduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Kerala eyaletinde 30 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu toprak kaymaları meydana gelmiş, altyapı ve yollar ciddi hasar almıştı. Afetten etkilenen Chooralmala köyündeki 200 ev yıkılmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından, "Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybeden herkesle" paylaşımında bulunmuştu.

Kaynak: AA