Frontex: Mülteci teknesini alabora olmadan önce Yunanistan'a bildirdik

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in Direktörü Hans Leijtens, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, yüzlerce mülteciyi taşıyan ve alabora olan balıkçı teknesini tespit ettiklerini ve Yunanistan yerel makamlarına bildirdiklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Hans Leijtens Almanya'nın Süddeutsche Zeitung gazetesinde yaptığı açıklamada, trajik bir kazanın daha yaşanmış olmasının son derece üzüntü verici, durumun da çok dramatik olduğunu belirterek, "Salı günü iş arkadaşlarım, içinde muhtemelen insan kaçakçıları tarafından sıkıca bir araya getirilmiş 600 kişinin Yunanistan'a doğru gittiği balıkçı teknesini tespit etti. Görevimiz olduğu üzere tekneyi yerel makamlara bildirdik. Teknenin çarşamba günü batmış olması ve trajik bir kazanın daha yaşanmış olması son derece üzücü" ifadelerini kullandı.

'YASAL GÖÇÜ KOLAYLAŞTIRMALIYIZ'

Tam olarak ne olduğunu ve nasıl daha fazla koruma sağlayabileceklerini açıklığa kavuşturmak üzere doğrudan Yunanistan'a uçtuğunu söyleyen Leijtens, önümüzdeki yıllarda Avrupa üzerindeki 'düzensiz göç baskısı'nın azalacağını düşünmediğini dile getirdi.

Leijtens, yoksulluk gibi kaçış nedenlerinin o kadar çabuk değişmeyeceğini belirterek, "Çok sayıda göçün yaşanacağı daha uzun bir döneme hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle insanların yasa dışı yollara sapmasını engellemeye çalışmalı ama aynı zamanda yasal göçü de kolaylaştırmalıyız. Ayrıca etkili ve insani geri dönüşlere ihtiyacımız var" dedi.

'BEN FARKLI BİR STRATEJİYİ SAVUNMAYI TERCİH EDİYORUM'

Frontex Direktörü Leijtens, "Sivil toplum kuruluşlarının devlet kurtarma ekiplerinin yardımseverliği konusunda şüpheleri olduğu ve STK'lere ait kurtarma gemilerinin yetkililer tarafından alıkonulduğu"na ilişkin soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Elbette her gemi kurtarma yapabilir. Sadece devlet gemileri değil. Ancak yetkililerin kaosa düzen getirmek istemesini anlayabiliyorum. Geçen hafta burada bir sivil toplum kuruluşu tekneleri olduğunu ve yardım etmek istediklerini iletti.

"Prensip olarak iyi. Ancak böyle bir operasyonun koordinasyona ihtiyacı var. Bu yüzden botları gönderen ve herkesin aynı bota binmemesini sağlayan kurtarma merkezleri var. Ben farklı bir stratejiyi savunmayı tercih ediyorum. Bu strateji bu kadar çok insanın bu tehlikeli yolculuğa çıkmasını engelleyelim. Daha fazla kurtarma kapasitesi yerine daha fazla önleme."

'KENDİ ÜLKELERİNDE İYİ BİR YAŞAM SÜRMELERİNE YARDIMCI OLMALI'

Geçmişte insan kaçakçılarının kişi başı 2000 dolar aldıklarını, bunun şimdilerde 500 dolara kadar düştüğünü savunan Leijtens, bu konuda siyasetin de desteğinin önemini vurgulayarak, "Sadece teknelerin gelmesini beklememeli. Gitmeleri konusunda daha fazlasını yapmalıyız. İnsanların kendi ülkelerinde iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olmalı ve yaşam koşullarına daha fazla yatırım yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA