Trump restorana girip "Herkese benden yemek" dedi, kimse sipariş vermedi

ABD'nin olaylı eski başkanı Donald Trump'ın yaşadığı olay basına yansıdı. Restorana gidip herkese yemek ısmarlamak isteyen Trump, büyük bir şok yaşadı.

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Trump restorana girip "Herkese benden yemek" dedi, kimse sipariş vermedi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü Miami'de mahkemede resmen suçlandıktan sonra şehrin ünlü Küba restoranı Versailles'a gidip insanlara yemek ısmarlamayı teklif etti.

Miami New Times'ın aktardığına göre eski ABD Başkanı, restorana girip, "Herkese benden yemek!" dedi. 

Haberde, "New Times merak etti. Tavuğunu KFC'den, bifteğini iyi pişmiş ve ketçaplı seven, hesap ödeme konusunda pek de iyi bir itibarı olmayan Trump, destekçilerine Küba sandviçi ısmarladı mı?" ifadeleri kullanıldı.

Gazetenin haberine göre restorandaki kimse Trump'ın teklifini dikkate almadı ve "karton bardakta kahve bile sipariş etmedi". 

Trump'ın restoranda 10 dakika kadar kaldıktan sonra ayrıldığı belirtildi.

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