Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Ramin: Türkiye'de üç kategoride Afgan var

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, 14 Mayıs seçimlerine giden süreçte yeniden tartışma konusu olan Afgan sığınmacılar hakkında kamuoyundaki yanlış iddialar hakkında açıklama yaptı. Ankara'da Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerinden oluşan küçük bir grup gazeteciyle bir araya gelen Afgan Büyükelçi, Türkiye'deki Afganların hepsinin yasadışı yollarla gelmediğini, uzun zamandır burada yaşayanlar bulunduğunu söyledi.

DW Türkçe'den Gülsen Solaker'in haberine göre Ramin, Türkiye'deki Afgan sığınmacılar meselesinin kamuoyu ve medyada yanlış anlamalara yol açacak şekilde ele alınabildiğini vurguladı. Ramin, son seçimlerde de özellikle muhalefet partilerinin kampanyalarda yaptıkları "tartışmalı ve hedef gösterici açıklamaların" hassas olan ortamı daha da güçleştirdiğini söyledi.

'EKONOMİ KÖTÜLEŞTİĞİNDE İNSANLAR SUÇLU ARIYOR'

Afgan Büyükelçi, "Ekonomideki tablo kötüleştiğinde insanlar ile devlet ve hükümet ilişkisinde güven azalıyor. İnsanlar etrafta bir suçlu arıyorlar" şeklindeki gözlemini de aktardı. Ramin, Afganistan'daki şartlar tamamen düzelmedikçe göçün sıfıra indirilemeyeceğini de belirtti.

TÜRKİYE'DEKİ AFGANLAR ÜÇ FARKLI KATEGORİDE

Büyükelçi Ramin, Türkiye'deki Afganların üç farklı kategoride ele alınabileceğini de belirterek, düzenli ve yasal yollarla burada bulunan Afganlar için sanki yasadışı gelmişler gibi bir yanlış algı bulunduğunu kaydetti.

'YAKLAŞIK 50 BİN AFGANIN OTURMA İZNİ VAR'

Ramin, birinci kategoride yaklaşık 50 bin civarında oturma izni olan düzenli göçmenlerin geldiğini, bu kişilerin bekleme sürecinde olduklarını ve çalışma izinleri bulunmadığını kaydetti.

'130 BİN KİŞİ GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ ALTINDA'

İkinci kategoride uluslararası koruma statüsü altında olan Afganların geldiğini, onlara bu statünün önce geçici olarak verildiğini ve uzun süre bekleyebildiklerini söyleyen Ramin, bu kişilerin sayısının ise 130 bin civarında olduğunu kaydetti.

'YASADIŞI YOLLARDAN GİREN 100-150 BİN SIĞINMACI VARDI, SAYI AZALDI'

Yasadışı yollardan ise genel olarak 100-150 bin arası sığınmacının gelişinin söz konusu olduğunu ama şimdi bu sayının çok daha azaldığını ve 50-60 bine kadar düştüğünü belirten Ramin, 2022 yılında kaçak olarak gelen toplam 70 bin kişinin geri gönderildiğini belirtti. Ramin, yasadışı göçten bahsedildiği için bu rakamlardan nasıl bu kadar emin olabildiği sorusuna karşılık ise bunların Göç İdaresi'nin resmi rakamları olduğunu kaydetti. Ramin, Afgan topluluklarla da yakın ilişki içinde olduklarını ve sayıları onlarla da konuşarak sağladıklarını söyledi.

'SON DÖNEMDE YATIRIMLA VATANDAŞ OLANLAR EN FAZLA 4 BİN KİŞİ'

Bu arada son seçimlerde oy kullanan Afgan kökenli seçmen sayısının 60-65 bin kadar olduğunu da aktaran Ramin, ancak bu kişilerin son dönemde gelenler olmadığını, sadece 4 bin kadarının son birkaç yılda mülk alarak ya da yatırım yoluyla vatandaşlığa geçtiğini, büyük bir bölümünün on yıllardır, 1980'lerden bu yana Türkiye'de yaşayan vatandaşlar olduğunu kaydetti.

'PARA ULUSLARARASI GÖÇ DERNEKLERİNDEN GELİYOR'

Büyükelçi Ramin, Afganistan'dan Türkiye'ye yasadışı göçün sadece İran üzerinden gerçekleştiğini de söyledi. Afganistan'dan Türkiye'ye gelenlerle ilgili kamuoyunda bazı yanlış bilgiler bulunduğunu, bunlardan birinin Türkiye'nin onlara maddi yardım yapması olduğunu söyleyen Ramin, paranın genelde uluslararası göç derneklerinden geldiğini kaydetti.

'AİLELERİN BAZILARI KIZLARININ EĞİTİMİ İÇİN GELİYOR'

Ramin, Afgan ailelerin bazılarının şu anda Afganistan'da okula gitmelerine izin verilmeyen kız çocuklarının eğitimi için göç etmek zorunda kaldığını da belirterek, ülkedeki durumun düzelmesi için zamana ihtiyaç olduğunu da ekledi. Afgan Büyükelçi, Türkiye'nin kız çocukları ve kadınlar için Taliban nezdindeki girişimlerinin yeterli olup olmadığının sorulması üzerine de "Ankara'nın dengeli ve pragmatik bir politika takip ettiğini ve ülkedeki bazı şeylerin hızlı bir şekilde değişmesinin mümkün olmadığını" söyledi.

'ÇOBANLAR İÇİN KALICI MEKANİZMA ÖNERDİK, HÜKÜMET SEÇİMİ BEKLEDİ'

Büyükelçi Ramin, Afganların Türkiye'de özellikle tarım ve hayvancılık sektörlerinde çalıştırıldıklarını çünkü çoban bulmakta çok zorluk çekilebildiğini söyleyerek, bu sektörlerde iki ülke arasında kalıcı bir mekanizma kurulmasını önerdiklerini, böylelikle çobanlık için gelmek isteyenlerin de kayıtlı şekilde gelebileceğini ve denetleme olacağı için yasadışı göçün azalacağını kaydetti. Ramin, hükümetin bu öneriye yanıt vermek için seçimi beklediğini de ifade etti.