İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokatif eylemle ilgili İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Son Güncelleme:
İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch, Zürih'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokatif gösterinin ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklar, Zürih’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma hadisesinin gerçekleşmesi üzerine İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'u, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçisi Mehmet Kemal Bozay tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bilgisini paylaştı.

Görüşmede, Büyükelçi Ruch’a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu provokatif eylemin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bu tür provokatif eylemlere müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizildi, ayrıca olaya ilişkin soruşturmanın başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması talep edildi.

Etiketler
Ankara
Son Güncelleme:
Vize tartışmaları alevlenince herkesin akın akın gittiği vizesiz 10 ülke... Vize tartışmaları alevlenince herkesin akın akın gittiği vizesiz 10 ülke...
15 saniye! Resimdeki timsahı bulmak için ‘üstün zekalı’ olmak gerekiyor! Kendini test et! 15 saniye! Resimdeki timsahı bulmak için ‘üstün zekalı’ olmak gerekiyor! Kendini test et!
Taliban'dan kaçan Afganlar İran-Türkiye sınırında kaçırılarak işkence görüyor Taliban'dan kaçan Afganlar İran-Türkiye sınırında kaçırılarak işkence görüyor
Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Ramin: Türkiye'de üç kategoride Afgan var Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Ramin: Türkiye'de üç kategoride Afgan var
ÇOK OKUNANLAR
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde tarih ve rakam netleşti: Artış için iki formül masada Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde tarih ve rakam netleşti
İktidara yakın yazar kulis verdi: İşte asgari ücrette konuşulan rakam İktidara yakın yazar kulis verdi: İşte asgari ücrette konuşulan rakam
Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi! Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi!
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Zirve aynı kaldı, 3 yeni marka listeye girdi! Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Zirve aynı kaldı, 3 yeni marka listeye girdi!
Ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, oğlunun çektiği cinsel içerikli filmde oynadı Ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, oğlunun çektiği cinsel içerikli filmde oynadı