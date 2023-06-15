İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch, Zürih'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokatif gösterinin ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklar, Zürih’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma hadisesinin gerçekleşmesi üzerine İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'u, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçisi Mehmet Kemal Bozay tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bilgisini paylaştı.

Görüşmede, Büyükelçi Ruch’a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu provokatif eylemin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bu tür provokatif eylemlere müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizildi, ayrıca olaya ilişkin soruşturmanın başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması talep edildi.