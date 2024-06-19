Fransa'nın İsrail'e drone parçaları ihraç ettiği iddiası gündem oldu

Fransa'nın, İsrail'in Gazze'yi bombalamak için kullandığı dronların yapımında kullanılan elektronik parçaları gönderdiği iddiaları gündem oldu.

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Fransa'nın İsrail'e drone parçaları ihraç ettiği iddiası gündem oldu

Fransa'nın, İsrail'in Gazze'yi bombalamak için kullandığı dronların yapımında kullanılan elektronik parçaları gönderdiği iddia edildi.

Disclose araştırma sitesinin haberine göre, İsrail ordusu Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında dronlar da kullandı. Sivil toplum kuruluşlarının raporları ve İsrail ordusunun açıklamalarına göre, İsrail ordusu dronlarla Gazze'de sivil halka yönelik en az 8 kez ölümcül saldırı gerçekleştirdi.

Fransız Disclose sitesi, elde ettiği gizli belgelere dayanarak, savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren Fransız Thales firmasının yakın zamanda Hermes 900 tipi dron modelleri için kullanılan elektronik parçaları İsrail'e ihraç ettiğini ileri sürdü.

Hermes 900 tipi dronların, İsrail ordusunun envanterinde başat bir konumu bulunuyor.

Kaynak: AA

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Fransa'nın İsrail'e drone parçaları ihraç ettiği iddiası gündem oldu Fransa'nın İsrail'e drone parçaları ihraç ettiği iddiası gündem oldu