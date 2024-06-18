Netanyahu'dan hükümet karşıtlarına 'iç savaş' uyarısı

Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybeden askerleri anma törenine katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında hükümet karşıtı gösterilere değindi.

"Kardeşler arasında iç savaş çıkmamalıdır. Bölünme zayıflıktır, birlik ise zaferin şartıdır" diyen Netanyahu, ülkenin güneyindeki Hamas, kuzeyindeki İran ve doğudaki nükleer tehditlerle mücadele ettiklerini ifade etti.

Batı Kudüs'teki İsrail meclisi önünde toplanan binlerce İsrailli, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi, hükümetin istifası ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi. Netanyahu, göstericilere sert bir uyarıda bulunarak "iç savaş çıkmaması" gerektiğini vurguladı.

7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısında 1200 İsrailli hayatını kaybederken, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarında ise en az 37 bin 372 Filistinli öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 548 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA