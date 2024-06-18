Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: İsrailli generaller yeni savaş planlarını onayladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin ve Operasyonlar Direktörlüğü Komutanı Tümgeneral Oded Basiuk, Lübnan'a yönelik olası bir saldırı için operasyonel planları onayladıklarını duyurdu.

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: İsrailli generaller yeni savaş planlarını onayladı

Lübnan ve İsrail arasında gerginlik tırmanmaya devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) yaptığı açıklamaya göre, generaller bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Lübnan'a taarruz için operasyonel planları onayladıkları" belirtildi. Ayrıca, "sahadaki kuvvetlerin hazırlık durumunun hızlandırılmasına" ilişkin karar aldıkları da ifade edildi.

Kaynak: AA

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