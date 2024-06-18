Ekvador'daki heyelan faciasında can kaybı yükseliyor: 11 kişiden haber alınamıyor

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe yükselirken hala 11 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

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Ekvador'daki heyelan faciasında can kaybı yükseliyor: 11 kişiden haber alınamıyor

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı.

Ekvador Risk Yönetimi Ofisinden, ülkenin orta kesiminde yer alan Banos de Agua Santa bölgesinde meydana gelen heyelana ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şiddetli yağışların beraberinde getirdiği toprak kaymasında ölü sayısının 8'e çıktığı bildirilerek 11 kişiden haber alınamadığı ve 22 kişinin yaralı olduğu kaydedildi.

Bölgedeki heyelanda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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