İran'ın Rezevi Horasan eyaletinde şiddetli deprem: Ölü ve yaralılar var

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, olay yerel saatle 13.24'te gerçekleşti. Kaşmer Kaymakamı Hüccetullah Şeriatmedari, deprem nedeniyle ilçede ve ilçeye bağlı "Zinde Can" köyünde toplam iki evin hasar gördüğünü aktardı.

Sarsıntıda 120 kişinin yaralandığını belirten Şeriatmedari, yaralananların bir çoğunun ayakta tedavi edildiğini, bir kısmının da hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

Kaynak: AA