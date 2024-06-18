İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 37 bin 372'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 37 bin 327'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 37 bin 372'ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 25 artarak 37 bin 372'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 256 gündür sürdürdüğü saldırılarda son 24 saatte 3 katliam gerçekleştirildi ve 25 Filistinli daha yaşamını yitirdi, 80 Filistinli de yaralandı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 372'ye, yaralı sayısının ise 85 bin 452'ye yükseldiği belirtildi. Ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu, ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Kaynak: AA

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