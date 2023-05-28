Fransa’da Türk anne ve 2 çocuğu ölü bulundu

Fransa’nın Dreux kentinde, Türk anne ve 2 çocuğu perşembe günü bıçaklanmış şekilde evlerinde ölü bulundu.

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Fransa’da Türk anne ve 2 çocuğu ölü bulundu

Fransa’nın başkenti Paris’e 90 kilometre uzaklıkta ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Dreux kentinde perşembe günü bir cinayet işlendi. Trabzon’un Arsin ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen anne Çağla Dereli, kızı Selinay ve oğlu Ata evlerinde bıçakla öldürülmüş şekilde bulundu.

Dereli’den haber alamayan yakınının eve gittiği ve çağırdığı çilingir ile eve girdikten sonra anne ve çocuklarını kanlar içinde yerde hareketsiz bir şekilde bulduğu öğrenildi. Hayatını kaybettiği anlaşılan anne ve çocuklarının cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Dreux’taki hastane morguna götürüldü. Otopsinin ardından anne ve iki çocuğun cenazeleri Trabzon’un Arsin ilçesinde toprağa verilmek üzere Türkiye’ye gönderilecek. Polis, Çağla Dereli’nin bir süre önce ayrıldığı işitme ve konuşma engelli eşi Y.K.’nin (47) gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltında sorgusu süren cinayet şüphelisinin, 2 yıl önce eşi ve kızı Selinay’a yönelik şiddet uyguladığı iddiasıyla 12 ay hapis ve ailesiyle iletişime geçmeme cezası aldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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