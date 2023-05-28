Türkevi saldırganına "denetimli serbestlik”

ABD’nin New York kentinde yer alan Türkevi’ne levyeli saldırı düzenleyen Recep Akbıyık hakkında çıkarıldığı mahkemece "denetimli serbestlik" kararı verildi.

Türkevi saldırganına "denetimli serbestlik”

ABD’nin New York kentinde yer alan ve Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu ile Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği’nin içerisinde bulunduğu, AKP'ye yakın vakıflar para aktardığı Türkevi’ne 22 Mayıs’ta levyeli saldırı düzenleyen Recep Akbıyık, New York Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı.

Soyguna teşebbüs, terör suçu, suç için silah bulundurma, terör tehdidinde bulunma, cezai zarar verme ve tehdit suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Akbıyık hakkında mahkeme, "denetimli serbestlik" kararı vererek, Türkevi ve iştiraklerine herhangi bir şekilde yaklaşmasını yasakladı. Davada bir sonraki duruşma tarihi ise 25 Temmuz olarak belirlendi.

AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Recep Akbıyık, mahkemenin ardından New York Bellevue Hastanesi Psikiyatri ve Nörolojik Hastalıklar Bölümü’ne sevk edildi. Kolluk kuvvetlerinin gözetimi altında akıl hastanesine sevk edilen Akbıyık’ın akli dengesinin yerinde olup olmadığı değerlendirilecek.

Akbıyık, saldırının ardından 4 gün sonra 26 Mayıs’ta New York Polis Teşkilatı (NYPD) tarafından yakalanmıştı.

Kaynak: İHA

Etiketler
ABD
Star TV'de yas var! Ekranı açanlar ölüm haberiyle sarsıldılar Star TV'de yas var! Ekranı açanlar ölüm haberiyle sarsıldılar
Mikrodalgada yumurta pişirmek istedi, sonu kötü bitti Mikrodalgada yumurta pişirmek istedi, sonu kötü bitti
Çürümeyen rahibe cesedini görmek için manastıra koştular Çürümeyen rahibe cesedini görmek için manastıra koştular
Şeyma Subaşı Japonya'da 6.1'lik depreme yakalandı: Şaşkınlığını gizleyemedi Şeyma Subaşı Japonya'da depreme yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Fırsat hep ayaklarına geliyor: Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu
Bu 3 burcun şans kapıları sonuna kadar açılacak: Aşk, para, iş... Bu 3 burcun şans kapıları sonuna kadar açılacak!
Öldükten sonra geri dönen kadın 'öbür dünya'yı anlattı: O detay herkesi ürpertti Öldükten sonra geri dönen kadın 'öbür dünya'yı anlattı: O detay herkesi ürpertti
Gazeteler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl gördü? 'Türkiye'nin kader seçimi' Gazeteler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl gördü?
Şehit kardeşinin tabutunun başında söyledikleri gündem olmuştu: Yarbay Mehmet Alkan adını değiştirdi Yarbay Mehmet Alkan adını değiştirdi: Nedenini böyle anlattı