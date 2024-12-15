Fransa'da Macron'un Sarayına Havai Fişek Fırlatıldı, 3 Polis Yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanlığı resmi konutu olan Elysee Sarayı'na havai fişek fırlatıldı. Olayda 3 polisin yaralandığı bildirildi.

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Fransa'da Macron'un Sarayına Havai Fişek Fırlatıldı, 3 Polis Yaralandı

Fransız basınındaki haberlere göre yerel saatle 19.30 sularında 2 kişi Elysee Sarayı'na doğru havai fişek fırlattı. Olayda yaralanan 3 polis hastaneye kaldırıldı.

Faillerden biri gözaltına alınırken, polis kaçan diğer şüpheliyi başkentin ünlü Şanzelize Caddesi civarında arıyor.

Olayın neden yapıldığı henüz bilinmiyor.

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Kaynak: AA

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