Hizbullah Liderinden Suriye Açıklaması, ‘Kaybettik’

Hizbullah lideri Naim Kasım, Suriye’de Esad iktidarının sona ermesiyle başlayan yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“İSRAİL’İ DÜŞMAN OLARAK GÖRMELERİNİ UMUYORUM”

İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bir tampon bölgeyi ele geçirmesi ve Şam’a 25 kilometre kadar yaklaşmasının Suriye'nin “tehlikeli bir yayılmacı düşmanla” karşı karşıya olduğunun ispatı olduğunu dile getiren Kasım, yeni iktidarın İsrail'i “düşman” olarak göreceğini ve İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyeceğini umduğunu söyledi.

“SURİYE HALKININ KENDİ HÜKÜMETİNİ SEÇME HAKKI VARDIR”

Suriye ve Lübnan'daki halklar ve hükümetler arasında iş birliği beklentisini dile getiren Kasım, Hizbullah'ın Suriye'deki muhalif güçleri ülkedeki durum istikrara kavuşana kadar yargılayamayacağını ifade etti. Hizbullah lideri konuşmasında, “Suriye'de kurulacak yeni hükümette tüm tarafların ve güçlerin yer almasını umuyoruz. Suriye halkının kendi hükümetini, anayasasını seçme hakkı vardır” ifadelerini kullandı.

“ASKERİ İKMAL YOLUNU KAYBETTİK”

Kasım ayrıca, Beşar Esad'ın iktidarı kaybetmesinin ardından Hizbullah'ın Suriye üzerinden askeri ikmal yolunu kaybettiğini kaydeden Kasım, “Başka yollar arayacağız” dedi.

Kaynak: İHA