Ateşkes Sadece Kağıt Üstünde: İsrail Lübnan'ı Vurmaya Devam Ediyor

İsrail ordusunun, ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım'dan bu yana işlediği ihlallerin sayısı 226'ya, bu saldırılarda ölenlerin sayısı da 31'e yükseldi. Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, bombardıman ve insansız hava aracı (İHA) uçurma, evlerin havaya uçurulması ve makineli tüfeklerle ateş açılması gibi ateşkese yönelik ihlallerini Lübnan'ın güneyindeki Mercayun, Bint Cibeyl ve Sur'un yanı sıra başkent Beyrut'ta gerçekleştirdi.

Beyrut'un güneyinde "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesinde İsrail İHA'larının alçak uçuş yaptığı görüldü. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Nebatiye ve Mercayun'u bağlayan el-Hardali yolu üzerinde bir aracı bombalaması sonucu 1 kişi öldü.

Mercayun'a bağlı Meys el-Cebel'de şiddetli patlama sesleri ve İsrail ordusunun makineli tüfeklerle ateş açma sesleri duyuldu.

Kefr Kila beldesinde ise İsrail ordusunun binaları havaya uçurmaya devam etmesi sebebiyle bölgede yoğun dumanların yükseldiği gözlemlendi.

Bint Cibeyl'de Yarun ve Marun er-Ras beldeleri arasındaki bölgede İsrail ordusu çok sayıda evi bombaladı.

İsrail ordusu Sur kentindeki Tayr Harfa ve el-Cebin beldelerinde de evleri hedef alarak yıkılmasına sebep oldu.

8 EKİM SONRASI YAŞANANLAR

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222’si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 47 kişi öldü, 16 bin 638 kişi yaralandı. Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların, İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırı bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

Kaynak: AA