Göçmenleri Taşıyan Bot Alabora Oldu, 5 Ölü Onlarca Kayıp

Girit Adası'nın güneyindeki Gavda Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot Yunanistan'a ulaşmaya çalışırken alabora oldu.

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5 ÖLÜ ONLARCA KAYIP

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Yetkililer, kazadan kurtulan 39 kişinin Girit'e götürüldüğünü belirtirken, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA