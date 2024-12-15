Göçmenleri Taşıyan Bot Alabora Oldu, 5 Ölü Onlarca Kayıp
Girit Adası’nın güneyinde göçmenleri taşıyan botun alabora olması nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi. Botta bulunan onlarca göçmenin de kayıp olduğu öğrenildi.
Girit Adası'nın güneyindeki Gavda Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot Yunanistan'a ulaşmaya çalışırken alabora oldu.
5 ÖLÜ ONLARCA KAYIP
Yunan Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Yetkililer, kazadan kurtulan 39 kişinin Girit'e götürüldüğünü belirtirken, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: DHA
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