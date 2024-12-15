'Noel Baba' Bütün Okulu Karıştırdı! Çocuklar Gözyaşlarına Boğuldu, Veliler Ayağa Kalktı

İngiltere'nin Hampshire kentinde Noel arifesinde soğuk bir kış sabahı Lee-on-the-Solent İlkokulu'nun 6. sınıf öğrencileri, her zamanki gibi ders saatlerinde bir konuğa kulak vermek üzere sınıflarında toplanmışlardı. Ziyaretçileri bölgedeki St. Faith Kilisesi'nin saygıdeğer papazı Dr. Paul Chamberlain'di. O günkü konuşmanın konusu İncil'deki doğum hikayesiydi. Ancak bu ziyaret çok geçmeden beklenmedik bir şekilde Noel Baba'nın büyülü dünyasına dokundu ve gözyaşlarıyla sonuçlandı.

Dr. Chamberlain öğrencilerle İsa'nın doğum hikayesini paylaşırken, aniden konuşmasının yönünü değiştirdi. Çocukların merakla bakan gözlerinin arasında, büyülü bir figüre dair tüm inançlarını altüst edecek bir açıklama yaptı: Noel Baba diye biri yok! Çocukların kulakları, hediyeleri aslında ebeveynlerinin aldığını ve şömine başına bırakılan bisküvileri Noel Baba'nın değil, anne babalarının yediğini duymak istemiyordu.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

The Times'ın aktardığına göre bir anda sınıfın neşeli atmosferi değişti. Birkaç çocuk şaşkınlıkla bakarken, bazıları gözyaşlarına boğuldu. Çocukların umut dolu bakışları yerini hayal kırıklığına bıraktı. Noel Baba'nın varlığına dair bu soğuk gerçeklik onların masum dünyasında derin bir yara açmıştı.

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Olay kısa sürede veliler arasında yayılmaya başladı. Çocuklarının gözyaşları içinde eve dönmesiyle karşılaşan veliler duruma öfkeyle yaklaştı. Birçok veli bu açıklamayı "gereksiz ve incitici" buldu. “Noel ruhunu mahvetmek” gibi ağır suçlamalar bile yöneltildi.

Portsmouth Piskoposluğu velilerden gelen şikayetlerin ardından bir açıklama yaptı. Sözcü, Dr. Chamberlain'in yaptığı açıklamaların bir muhakeme hatası olduğunu kabul ettiğini belirtti. Sözcü “Papaz söylediklerinden dolayı büyük bir üzüntü duyuyor. Çocuklardan ve ailelerinden içtenlikle özür diledi” dedi.

Okul müdürü de olayın ardından hızlıca harekete geçti ve tüm velilere açıklama yapan bir mektup gönderdi. Bu mektupta papazın özrü açık bir şekilde iletildi ve velilerin endişeleri yatıştırılmaya çalışıldı.

Kaynak: Haber Merkezi