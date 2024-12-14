Tüm Cumhurbaşkanlarını Gördü... 95 Yaşındaki Ali Dedeye Sürpriz Doğum Günü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman ve beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Zehra Armağan, Esemen köyünde ikamet eden 95 yaşındaki Ali Kılıç'ın doğum gününü kutladı.

Kutlama sırasında pasta üfleyen Ali dedenin mutluluğuna şahit oldular. 95 yaşındaki hayatı boyunca Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm Cumhurbaşkanlarını gören Ali Kılıç, "Bugün devletimizi temsil eden kaymakamımız beni ziyarete geldi. Çok duygulandım. Doğum günümü kutladılar ve halimi hatırımı sordular. Çok sevindim, çok mutlu oldum" dedi.



Kaymakam Kahraman, Ali amcayı ziyaretinin hemen ardından Yüzbaşı Mahallesi'nde ikamet eden 92 yaşındaki Hüseyin Köseoğlu'na misafir oldu. Köseoğlu, “Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman'ın ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim, geldi kapımızı çaldı, hoş sohbet arasında hatıralarımı anlattım. Bizleri unutmayıp bu hatır gönül sormasından çok mutlu oldum” dedi.

Kaynak: İHA