Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Banka piyasa beklentilerine paralel olarak federal fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

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Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bugünkü toplantısından federal fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı açıktı.

Piyasa beklentisi de faizin bugün sabit bırakılacağı yönündeydi.

Fed, Mart 2022'den bu yana yaptığı 13 toplantının 11'inde toplamda 525 baz puanlık faiz artışına imza attı.

NE OLMUŞTU?

ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından haziranda yüzde 3’e gerilemişti ancak ağustosta yüzde 3,7’ye yükseldi. Çekirdek enflasyon ise ağustosta yüzde 4,3’e gerilemişti.

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