Ülkesinin isim kurallarını test etti: Çocuğunun adını Metamfetamin koydu

Ülkesinin isim kurallarını test etmek için yeni doğan çocuğuna Metamfetamin Müthiş ismini koydu.

Ülkesinin isim kurallarını test etti: Çocuğunun adını Metamfetamin koydu

Avustralya'da bir gazeteci, ülkesindeki isim kurallarını test etmek için çocuğuna "Metamfetamin Müthiş" ismini koydu.

ABC kanalında 'What the FAQ' programını yapan gazeteci Kirsten Drysdale, temmuz ayında 3. oğlunu dünyaya getirdi. Gazeteci, üçüncü oğlunu isimlendirirken ülkesinin isim kararlarını test etmeye karar verdi.

Drysdale, Yeni Güney Galler Doğum, Ölüm ve Evlilik Dairesi'ne verdiği belgede oğlunun adını "Metamfetamin Müthiş" (Methamphetamine Rules) olarak yazdı.

SONSUZA KADAR KAYITLARDA KALACAK

T24’ün The Guardian’dan aktardığına göre Drysdale, "Reddedileceğini düşünerek onara verebileceğimiz en aşırı ismi vermeye çalıştık. Ama öyle olmadı, Metamfetamin Müthiş maalesef gözden kaçtı" dedi.

Yeni Güney Galler Doğum, Ölüm ve Evlilik Dairesi, ismin gözden kaçtığını ifade etti.

Dairenin sözcüsü, kayıt işlemlerinin sıkılaştırılacağını belirtirken, Metamfetamin Müthiş'in isminin değiştirilmesi için aileyle çalışacaklarını belirtti.

Öte yandan sözcü, isim değişikliği yapılsa bile eski ismin "sonsuza kadar" kayıtlarda kalacağını belirtti.

Etiketler
Avustralya Çocuk
Elon Musk'un beyin çipi şirketi ilk insan deneyine başlıyor Elon Musk'un beyin çipi şirketi ilk insan deneyine başlıyor
İtalya Başbakanı Meloni, Erdoğan'la göçün durdurulmasını görüştü: 'İtalya'nın Avrupa'nın mülteci kampı olmasına...' İtalya Başbakanı Meloni, Erdoğan'la göçün durdurulmasını görüştü
İsveç’te mahkeme, PKK’yı finanse etmeye çalışan şahsın Türkiye’ye sınır dışı edilme kararını bozdu İsveç’te mahkeme, PKK’yı finanse etmeye çalışan şahsın Türkiye’ye sınır dışı edilme kararını bozdu
Tavuk pişirirken bu teknik denenmeli. Nar gibi kızarmasını sağlıyor.. Lokum gibi oluyor Tavuk pişirirken bu teknik denenmeli. Nar gibi kızarmasını sağlıyor.. Lokum gibi oluyor
Lahanaları ziyan etmeden turşu hazırlama tekniği! 25 yıllık turşucunun lezzet tüyosu Lahanaları ziyan etmeden turşu hazırlama tekniği! 25 yıllık turşucunun lezzet tüyosu
Apple çalışanlarından grev çağrısı Apple çalışanlarından grev çağrısı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş elinde altın olanları uyardı, tarih verdi: Fırsatı değerlendirin İslam Memiş elinde altın olanları uyardı, tarih verdi: Fırsatı değerlendirin
Aşkta yüzleri gülmüyor: Uzun ilişkiler kuramayan 5 burç açıklandı Aşkta yüzleri gülmüyor: Uzun ilişkiler kuramayan 5 burç açıklandı
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Detaylar belli oldu, 'tüketiciler önemli tazminatlarla karşı karşıya kalabilir' uyarısı Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Detaylar belli oldu
Farah Zeynep Abdullah, Nagehan Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu Farah Zeynep Abdullah, Nagehan Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu
'Sinan Oğan seçimlerden sonra arabasını değiştirdi' iddiası: Öne sürülen fiyat dudak uçuklattı İddia: 'Sinan Oğan seçimlerden sonra arabasını değiştirdi'