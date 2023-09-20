Ülkesinin isim kurallarını test etti: Çocuğunun adını Metamfetamin koydu

Avustralya'da bir gazeteci, ülkesindeki isim kurallarını test etmek için çocuğuna "Metamfetamin Müthiş" ismini koydu.

ABC kanalında 'What the FAQ' programını yapan gazeteci Kirsten Drysdale, temmuz ayında 3. oğlunu dünyaya getirdi. Gazeteci, üçüncü oğlunu isimlendirirken ülkesinin isim kararlarını test etmeye karar verdi.

Drysdale, Yeni Güney Galler Doğum, Ölüm ve Evlilik Dairesi'ne verdiği belgede oğlunun adını "Metamfetamin Müthiş" (Methamphetamine Rules) olarak yazdı.

SONSUZA KADAR KAYITLARDA KALACAK

T24’ün The Guardian’dan aktardığına göre Drysdale, "Reddedileceğini düşünerek onara verebileceğimiz en aşırı ismi vermeye çalıştık. Ama öyle olmadı, Metamfetamin Müthiş maalesef gözden kaçtı" dedi.

Yeni Güney Galler Doğum, Ölüm ve Evlilik Dairesi, ismin gözden kaçtığını ifade etti.

Dairenin sözcüsü, kayıt işlemlerinin sıkılaştırılacağını belirtirken, Metamfetamin Müthiş'in isminin değiştirilmesi için aileyle çalışacaklarını belirtti.

Öte yandan sözcü, isim değişikliği yapılsa bile eski ismin "sonsuza kadar" kayıtlarda kalacağını belirtti.