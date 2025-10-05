Fas’ta 'Z Kuşağı' İsyanı Büyüyor! Sokaklar Doldu Taştı: ‘İki Denizimiz Var ama Sefalet İçindeyiz’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fas'ta kendilerini “Z Kuşağı” olarak tanımlayan gençlerin başlattığı protestolar sekizinci gününe girdi. Başkent Rabat’tan Kazablanka’ya kadar ülkenin birçok kentinde düzenlenen eylemlerde sosyal adalet, sağlık, eğitim reformu ve yolsuzlukla mücadele talepleri öne çıktı.

Fas'ta "Z Kuşağı" protestoları bir haftayı geride bıraktı

Rabat’ta Parlamento binası önünde toplanan yüzlerce genç, Özgürlük, onur, sosyal adalet”, “Fosfat var, iki denizimiz var ama sefalet içindeyiz”, “Yeter artık yolsuzluk” ve “Başbakan Ahannuş istifa” gibi pankartlarla sloganlar attı.

PROTESTO NOKTASI DEĞİŞTİ

Kazablanka’daki göstericiler bu kez eylemlerini Ayn Diab sahil bölgesine taşıdı. Kentteki gençler, barışçıl bir şekilde iş talebinde bulundu ve gözaltına alınan arkadaşlarına destek mesajları verdi.

Gençler sağlık ve eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi, hükümetin istifası taleplerini yineledi

BİRÇOK ŞEHİRDE DEVAM EDİYOR

Gençlik hareketi yaptığı açıklamada Rabat, Kazablanka, Tanca, Agadir, Marakeş, Fes ve daha birçok şehirde protestoların barışçıl biçimde sürdüğünü duyurdu. Ayrıca, Vecde kentinde araç çarpması sonucu ağır yaralanan iki protestocuya geçmiş olsun dilekleri iletildi.

ESKİ BAŞBAKAN'DAN DESTEK MESAJI

Fas’ın eski Başbakanı Sadeddin Osmani, gençlerin dile getirdiği taleplerin aslında tüm halkın ortak sesi olduğunu söyledi. Mevcut hükümeti iletişim eksikliğiyle eleştiren Osmani, gençleri anlamak yerine siyasetin dışına itmenin ülkeyi krize sürüklediğini belirtti.

Çok sayıda kentte protestolar yayıldı

GÖZALTILAR VAR

Öte yandan, bazı şehirlerde yaşanan olaylar nedeniyle yüzlerce kişi gözaltına alındı. Fas güvenlik güçleri, Agadir ve Sidi Tayyibi gibi bölgelerde aralarında çocukların da bulunduğu toplamda 400’e yakın kişiyi adliyeye sevk etti.

Marakeş Başsavcılığı ise sosyal medyada yayılan “gösterilerde ölüm” iddialarını yalanladı. Kutubiye bölgesinde hayatını kaybeden kişinin protestolarla ilgisi olmadığı, bir seyyar satıcının aniden rahatsızlandığı belirtildi.

SOL PARTİLERDEN ORTAK TOPLANTI

Demokratik Sol Federasyonu ve bazı sendikalar, gençlik hareketine dair gelişmeleri değerlendirmek üzere Rabat’ta bir toplantı yapılacağını duyurdu.

Kaynak: AA