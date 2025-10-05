Gürcistan Ayakta! Polisle Eylemciler Çatıştı: 27 Kişi Yaralı

Gürcistan'da hükümete karşı ayaklanan göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı. Olayda 21 polis ve 6 protestocunun yaralandığı açıklandı.

Son Güncelleme:
Gürcistan Ayakta! Polisle Eylemciler Çatıştı: 27 Kişi Yaralı
Gürcistan'da hükümete karşı sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında büyük bir çatışma yaşandı. Gürcistan İşgal Altındaki Topraklardan Yerlerinden Edilmiş Kişiler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tiflis'te gece saatlerinde düzenlenen protesto gösterisi sırasında çıkan arbedede 21 polis ve 6 göstericinin yaralandığı bildirildi.

'HÜKÜMETİ DEVİRME GİRİŞİMİ BAŞARISIZ'

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze de Tiflis'teki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, yerel seçimleri tanımayarak Tiflis'te sokağa çıkanları hükümeti devirme girişiminde bulunmakla suçladı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmeye çalışan göstericilerin hükümeti devirmeye kalkıştığını ifade eden Kobakhidze, göstericilerin girişiminin başarısız olduğunu kaydetti. Kobakhidze, hükümeti devirmek için yasadışı yollara başvuran herkesin devletten "sert cevap" alacağını belirterek, "Kanun çok sert olacak" dedi.

Gürcistan Ayakta! Polisle Eylemciler Çatıştı: 27 Kişi Yaralı - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Gürcistan’da 2024’teki parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerini tanımayan bazı muhalefet partileri, 4 Ekim'de yapılan yerel seçimleri de meşru saymadıklarını ilan ederek, Tiflis’te protesto düzenlemişti. Gösterinin organizatörlerinden Gürcü opera sanatçısı Paata Burçuladze, Tiflis’teki Özgürlük Meydanı’nda toplanan binlerce kişiye hitaben yaptığı konuşmada, 4 Ekim'den itibaren hükümeti tanımadıklarını ilan etmişti. Burçuladze, hükümetin üst düzey yetkililerinin halk tarafından adalete teslim edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Birleşik Ulusal Hareketi parti temsilcisi Murtaz Zodelava ise konuşmasında göstericilere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı "ele geçirmeleri" çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığına doğru ilerleyen göstericiler, binaya izinsiz girmeye çalışmış, bariyerleri yıkan grup, burada konuşlandırılan polisle çatışmıştı.

Gürcistan Ayakta! Polisle Eylemciler Çatıştı: 27 Kişi Yaralı - Resim : 2

Göstericiler polise taş, su şişesi gibi çeşitli eşyalar atmaya başlayınca, binanın önündeki polis özel kuvvetleri biber gazıyla karşılık vermişti. Olay yerine getirilen tazyikli su aracıyla bariyer kuran göstericilere müdahale edilmişti. Protesto gösterisinin devam ettiği Orbeliani Meydanı'nda ise polis ile göstericiler arasında çatışma yaşanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Gürcistan Polis
Son Güncelleme:
