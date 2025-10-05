Sumud Filosu Aktivistleri Türkiye'de: Hastaneye Sevk Edilen 6 Kişiden 2'si Taburcu Oldu

Küresel Sumud Filosu'nda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşleri sağlanan aktivistler, Adli Tıp Kurumu Başkanlığında sağlık kontrolünden geçirilip ifade vermelerinin ardından oradan ayrıldı. Sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından durumları takip edilmek üzere hastaneye sevk edilen 6 kişiden 2'si ise taburcu edildi

Küresel Sumud Filosu'nda, İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşleri sağlanan aktivistler, dün yurda döndü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığına otobüslerle getirilen aktivistlerden Türk olanlar, orada sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bilgi sahibi olarak ifade verdi.

Türk vatandaşı olmayan aktivistlerden bazılarının da suçun uluslararası suç kapsamında kalması nedeniyle isteğe bağlı olarak ifadelerine başvuruldu.

İFADELERİ SONRASI EVLERİNE GİTTİLER

Sağlık kontrolünden geçirilen ve ifadeleri alınan aktivistler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu Başkanlığından ayrıldı. Evleri İstanbul'da olan aktivistlerin ailelerinin yanına döndüğü, burada kalacak yeri olmayanların da İstanbul Valiliğinin ayarladığı otellerde konaklayacağı öğrenildi.

Diğer yandan kontrolün ardından durumları takip edilmek üzere hastaneye sevk edilen 1'i Türk 6 kişiden 2'si taburcu edildi.

