FARC üyeleri ve toplum liderlerine saldırılar artıyor: Kolombiya’da barış anlaşması imzalayan isme suikast!
Kolombiya’da eski FARC üyeleri ve toplum liderlerine yönelik silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Kolombiya devleti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşmasının imzacılarından biri olan Angel Miguel Ariza, çiftliğinin önünde saldırıya uğradığı saldırıda katledildi.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın kuzeyinde, devlet ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasındaki barış anlaşmasının imzacılarından Angel Miguel Ariza, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan habere göre, Arauca yönetim bölgesine bağlı Tame kasabasında, ‘toplum lideri’ olarak tanımlanan Angel Miguel Ariza'ya silahlı saldırı düzenlendi.
GÜVENLİK ÇAĞRISI
Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsü (Indepaz) açıklamasında, Ariza'nın çiftliğinin önünde saldırıya uğradığı belirtildi.
Ombudsman Ofisi de saldırıyı kınayarak, toplum liderleri ve silah bırakan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarına yönelik cinayet, adam kaçırma, tehdit ve huzursuzluğun arttığı uyarısında bulunarak, yetkililere güvenlik çağrısında bulundu.
Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerinin, bölgede operasyon başlattığı bildirildi.
YIL BAŞINDAN BU YANA 45 TOPLUM LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Bölgede birçok silahlı grubun faaliyetlerinin bilindiği ve bu örgütlerin kendi aralarında da güç mücadelesi verdiği bilgisi paylaşıldı.
Indepaz verilerine göre, yıl başından bu yana ülkede 45 toplum lideri, suikasta kurban giderken, Kasım 2016'dan bu yana ise sayının 1340'ı aştığı kaydedildi.
Kaynak: AA