17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle ülke ayağa kalkmıştı: Fransa'da OHAL dahil birçok ihtimal masada

Fransa'da 17 yaşındaki Nael'in polis kurşunuyla hayatını kaybetmesiyle ülkeye yayılan protestolar hakkında konuşan Başbakan Elisabeth Borne, OHAL dahil birçok ihtimalin değerlendirildiğini açıkladı.

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17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle ülke ayağa kalkmıştı: Fransa'da OHAL dahil birçok ihtimal masada

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Evry-Courcouronnes kentinde basına açıklamalarda bulundu. Bırne, OHAL dahil birçok ihtimalin masada olduğunu söyledi.

17 yaşındaki Nael’in polis kurşunuyla öldürülmesiyle tüm ülkeye yayılan protestolar nedeniyle 4 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı.

Başbakan Elisabeth Borne basına yaptığı açıklamada, "Az sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte ülkedeki olaylar bağlamında alınacak önlemleri görüşmek için toplantı yapacağız” ifadelerini kullandı.

Borne, öncelliklerinin ulusal beraberliği sağlamak olduğunu, bunun da düzenin yeniden tesis edilmesinden geçtiğini belirtti.

Bir gazetecinin "OHAL ilan edilmesine gerek olup olmadığı" sorusu üzerine Borne, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte bugün yapacakları toplantıda tüm ihtimallerin masada olacağını aktardı.

Borne, gece olaylarda görevli güvenlik güçlerine ek imkanlar verildiğini anımsatarak, Macron'la bu gece için alınabilecek ek önlemleri, yasal olanakları ve olaylara nasıl müdahale edileceğini görüşeceklerini ifade etti.

GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 800’Ü AŞTI

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Şimdiye kadar 800'den fazla kişinin gözaltına alındığı olaylarda yüzlerce araç ve kamu binası kundaklandı.

Kaynak: AA

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