Etiyopya'da Otobüs Nehre Devrildi: 28 Kişi Öldü
Etiyopya'nın güneyinde yolcu otobüsü nehre devrildi. Meydana gelen kaza sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.
Etiyopya’da ulusal basındaki haberlere göre, yetkililer, Wolaita Sodo şehrinden Dauro bölgesine giden otobüsün yoldan çıkarak nehre düştüğünü bildirdi.
Kazada, yolcu otobüsünde bulunan 28 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.
Kaynak: AA
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