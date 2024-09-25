Hizbullah, İsrail'in Saldırılarında 4 Mensubunun Daha Öldüğünü Açıkladı

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hasan Hamud, Abbas İbrahim Şerefeddin, Ahmed Avali ve Muhammed Hüseyin Ali er-Rabah'ın İsrail ile çıkan çatışmada yaşamını yitirdiği belirtildi.

Lübnan Hizbullahı ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 510'a yükseldi.

İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana başta güney bölgeleri ve doğusu olmak üzere Lübnan'a yoğun hava saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA