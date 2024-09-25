ABD'de Bir Adliyeye Bombalı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı

ABD'de Santa Maria Adliyesi'nde patlama meydana geldi. Görgü tanıkları, patlamanın, adliye binasına giren bir şüphelinin, sırt çantısını fırlatmasının ardından meydana geldiğini ifade etti. Santa Barbara County Şerif Ofisi Sözcüsü Raquel Zick, patlamanın etkisiyle 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

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ABD'de Bir Adliyeye Bombalı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı

Santa Barbara County Şerif Ofisi, ABD’nin California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde patlama meydana geldiğini bildirdi.

ABD’nin California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde patlama meydana geldi. Santa Barbara County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin olaya müdahale ettiği aktarılarak, “Santa Maria Adliyesi’nde patlama ihbarı. Lütfen bölgeden uzak durun. Olay yeri güvenli olarak değerlendirilmiyor” denildi.

ABD'de Bir Adliyeye Bombalı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı - Resim : 1

Görgü tanıkları, bir kişinin adliye binasına girdiğini ve sırt çantası fırlatmasının ardından patlamanın meydana geldiğini ifade etti. Polisin, bir kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

'EL YAPIMI PATLAYICI KULLANILDI'

Santa Barbara County Şerif Ofisi Sözcüsü Raquel Zick, patlamanın etkisiyle 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Zick, saldırının el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildiğini ve adliye içerisindeki duruşma salonu olan 9. Daire'nin hedef alındığını ifade etti.

Kaynak: İHA

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