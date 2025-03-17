Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye Yine Hapis Cezası

Hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Ekim 2021'den beri hapiste olan 57 yaşındaki eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye, sınırı yasa dışı şekilde geçtiği gerekçesiyle 4.5 yıl daha hapis cezası verildi. Saakaşvili, 5 yıl daha hapis yatacak.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye Yine Hapis Cezası

Gürcistan'da 1 Ekim 2021'den beri cezaevinde olan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, geçtiğimiz hafta yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına mahkum edilmesinin ardından bu hafta da, 2021 yılında ülkeye giriş yaparken sınırı yasa dışı şekilde geçmesiyle ilgili davada suçlu bulundu.

57 yaşındaki Saakaşvili'nin Tiflis Şehir Mahkemesinde 2021'de sınırı yasa dışı geçmekten yargılandığı davada karar açıklandı. Avukatı, Saakaşvili'nin 4.5 yıl daha hapis cezasına çaptırıldığını ve 3 yıl süreyle devlet memuru olarak çalışma hakkından mahrum bırakılacağını duyurdu.

Suç işlemediğini iddia eden Saakaşvili, verilen cezayı "yasadışı" ve "adaletsiz" olarak tanımladı, arkasından sosyal medya hesabından bir görüntü paylaşarak, "Ne olursa olsun, sonuna kadar savaşacağım" dedi.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye Yine Hapis Cezası - Resim : 1

YOLSUZLUK DAVASI

Gürcistan'da 1 Ekim 2021'den beri hapiste olan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin yolsuzluk nedeniyle Tiflis Şehir Mahkemesi'nde yargılandığı davada geçtiğimiz hafta karar çıkmıştı. Hakim Badri Koçlamazaşvili, Saakaşvili'yi Mayıs 2009 ile Şubat 2013 arasında devlet bütçesinden lüks oteller, kozmetik işlemler ve tasarım kıyafetler de dahil olmak üzere kişisel harcamalar için 9 milyon lari (yaklaşık 5.4 milyon dolar) tutarında parayı zimmetine geçirmekten suçlu bulmuştu. Saakaşvili, devlete ait bütçe fonlarını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. 2022'den bu yana bir klinikte tedavi gören Saakaşvili duruşmaya katılmamıştı.

'RESMİ HARCAMALAR' SAVUNMASI

Saakaşvili, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kötüye kullandığı iddia edilen paraların "cumhurbaşkanlığı ofisinin resmi harcamaları" olduğunu savundu. Suçlamaları reddeden ve masrafların meşru olduğunu savunan Saakaşvili, kararı "siyasi zulüm" olarak nitelendirmişti.

Saakaşvili döneminde Gürcistan Devlet Güvenlik Özel Servisi Başkanı olan Teimuraz Janaşia da aynı davada suçlu bulundu ve görevi kötüye kullanmaktan 300 bin lari (108 bin dolar) para cezasına çarptırılmıştı.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye Yine Hapis Cezası - Resim : 2

5 YIL DAHA HAPİSTE KALACAK

2004-2007 ve 2008-2013 yılları arasında cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Saakaşvili, 2005'te muhalif milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü ve bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 2018'de toplam 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Saakaşvili, görev süresinin dolmasının ardından yurt dışına çıkmış, hakkındaki kararlara rağmen 8 yıl sonra 1 Ekim 2021'de Gürcistan'a dönmesinin ardından tutuklanarak hapishaneye gönderilmişti. İki kez açlık grevi yapan Saakaşvili, 12 Mayıs 2022'de Tiflis'teki "Vivamedi" kliniğine getirilmişti. Saakaşvili klinikte kalmaya devam ederken, son mahkeme kararına göre 1 Ekim 2021'den bugüne kadar geçen hapis cezası infaz edilmiş sayılacak ve 5 yıl daha hapis yatacak.

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Kaynak: İHA

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