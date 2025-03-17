AB'den Ukrayna'ya 3,5 Milyar Euroluk Yeni Yardım

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ukrayna'ya 2027 yılına dek 50 milyar avroluk mali destek sağlanması planı çerçevesince üçüncü düzenli ödeme kararının üye ülkeler tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Ukrayna'nın yaklaşık 3,5 milyar avroluk fonu almak için gerekli koşulları ve reformları yerine getirdiği ifade edildi.

AB'nin Ukrayna'nın makro-finansal istikrarını, ekonomik toparlanmasını ve yeniden inşasını destekleyeceğine dikkat çekilen açıklamada, üçüncü ödemeyle birlikte Ukrayna’nın bir yıl önce yürürlüğe giren Ukrayna Fonu kapsamında yaklaşık 20 milyar euro almış olacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca Ukrayna Fonu kapsamında ülkeye 2024-2027 dönemi için hibe ve kredilerden oluşan 50 milyar euroluk istikrarlı finansman sağlanacağı noktasına dikkat çekildi.

Kaynak: DHA