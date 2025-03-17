İsrail Hapishanelerindeki Filistinlilere 'Ramazan' Zulmü

İsrail hapishanelerindeki 9 bin 500’den fazla Filistinli, 7 Ekim 2023'ten beri ramazan aylarını daha zor koşullar altında geçiriyor. Kasıtlı aç bırakma ve kalitesiz yiyeceklere maruz bırakılan Filistinlilere iftar veya sahur saatlerinde de baskınlar yapılıyor.

İsrail Hapishanelerindeki Filistinlilere 'Ramazan' Zulmü

İsrail hapishanelerindeki 9 bin 500’den fazla Filistinlinin, ihlallerin arttığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ramazan aylarını daha zor şartlar altında geçirdiği açıklandı.

Filistin Esirleri Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, "7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail, ramazan ayını Filistinli tutuklular için bir cezalandırma, işkence ve zulüm ayına dönüştürdü. Filistinli tutuklular, 2024 yılında ramazan ayını, esir hareketi tarihindeki en zorlu ve ağır koşullar altında geçirdi. Bugünlerde de baskı, işkence, aç bırakma politikasının devam etmesiyle, ikinci ramazan ayını benzer sıkıntılar içinde geçiriyorlar" ifadelerine yer verildi.

KASITLI AÇ BIRAKMA POLİTİKASI

İsrail'in ramazan ayını yiyecek miktarını azaltarak, kalitesini düşürerek ve yemek saatlerini değiştirerek Filistinli tutuklular için yeni bir cezalandırma ve baskı aracı olarak kullandığı belirtilen açıklamada, İsrail hapishanelerinde özel yemeğe ihtiyaç duyan hastalar dahil tutuklulara yönelik kasıtlı bir aç bırakma politikasının uygulandığını, kahvaltı ve sahur yemeklerinde mahkumlara verilen yiyeceklerin çok az ayrıca kalitesiz olduğu, bazen mahkumların yemekleri yiyemediği kaydedildi.

Yakın zamanda serbest bırakılan esirlerin aktardıklarına göre, 10 kişilik olması gereken yemeklerin yalnızca 3 kişiye yetecek kadar verildiği aktarılan açıklamada, bununla birlikte, 7 Ekim’den bu yana kantinlerin tamamen kapatılması nedeniyle tutukluların kendi imkanlarıyla yiyecek satın alma şansının da tamamen ortadan kaldırıldığı ifade edildi.

Hapishane yönetiminin, iftar veya sahur saatlerinde kasıtlı olarak baskınlar yaptığı belirtilen açıklamada, bazen baskınlar, iftar saatinden sahur vaktine kadar devam ettiği ve bu durumun tutukluların yemek yemelerini engellediği vurgulandı.

Kaynak: AA

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