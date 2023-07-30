Eski ABD Başkanı Donald Trump, halefi Joe Biden'a küfür etti

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği mitingde ABD Başkanı Joe Biden için 'aptal bir o.. ç...' dedi.

Erie kentinde destekçileriyle bir araya gelen eski başkan Trump, 100 dakikalık konuşmasında yine Biden'ı hedef aldı. "Başkan olarak aptal bir o.. ç..'na sahibiz" ifadelerini kullanan Trump'ın konuşması alkışlarla karşılandı:

"Diğer ülkelerin liderleri ne yaptıklarını biliyorlar. Onlar bu işte en iyiler. Bizim başımızda ise işinde en iyi olan biri yok. Belki de hiçbir zaman en iyi performansını sergileyen biri olmamıştır. Bizim başımızda ahmak bir o… ç… var ve o bunların yaşanmasına sebep oluyor."

Daha önce de olduğu gibi, seçim kampanyasının merkezine mülteci karşıtı politikaları alan Trump, 'teröristlerin ABD'yi işgal ettiğini' savundu.

'HÜKÜM GİYSEM DE KAMPANYAYA DEVAM EDECEĞİM'

Geçtiğimiz günlerde de kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin konuşan Trump, hüküm giyse dahi 2024 başkanlık seçimleri için kampanyasına devam edeceğini söylemişti. Trump, diğer yandan kendisine yöneltilen suçlamaların beklenenin aksi yönünde bir etki yaparak oy oranlarını artırdığını ileri sürmüştü.

ESKİ BAŞKANA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Donald Trump hakkında yürütülen 'gizli belgeler' ve 2020 seçim sonuçlarını tersine çevirmeye çalıştığı iddialarıyla ilgili '6 Ocak Kongre baskını' soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, 9 Haziran'da duyurduğu 49 sayfalık iddianamede, Trump'ı, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlamıştı.

İddianame üzerine 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkan ve 'federal soruşturma kapsamında ikinci kez hakim karşısına çıkan ilk eski başkan' olarak tarihe geçen Trump, burada, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı da reddetmişti.

Trump, daha önce de 2016 başkanlık seçimleri sırasında eski porno oyuncusu Stormy Daniels'a 'sus payı' ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.